Petrópolis tira mercado da AmBev Os números de participação do mercado cervejeiro nacional exibem uma tendência de crescimento que se desenha já há um ano a favor da Cervejaria Petrópolis, dona da marcas Itaipava e Crystal, e uma perda proporcional, no mesmo período analisado, para a gigante AmBev, que lidera o setor com Skol, Brahma e Antarctica. A leitura dos dados apurados pelo instituto ACNielsen, de março de 2006 até março de 2007, indica que a Petrópolis teve, nos últimos 12 meses, alta de 2,1% em suas vendas, enquanto a AmBev enfrentou, nesse mesmo espaço de tempo, uma queda da mesma magnitude, ou seja, 2,1%. Esse porcentual representa, dentro do mercado de cervejas, um faturamento em torno de R$ 200 milhões no caixa das empresas. O cenário, para alguns analistas que monitoram o segmento cervejeiro, justifica a disposição com que a AmBev partiu para a compra da Cervejaria Cintra. A empresa sediada no Rio vinha sendo negociada com a Petrópolis. A AmBev já anunciou a compra, embora sua concretização dependa da definição de decisão da Justiça de São Paulo, que suspendeu a venda até julgamento de recurso impetrado pela Petrópolis. A AmBev alega que comprou a Cervejaria Cintra, que tem duas fábricas - uma no Rio e outra em São Paulo -, para ampliar sua capacidade de produção. É o argumento que usa para a aprovação da compra no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que tenderia a impedir qualquer compra por parte da multinacional belgo-brasileira na tentativa de evitar concentração no setor. A AmBev detém 66,8% de participação de mercado. A Cintra tem 1,2%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.