Peugeot Citroën fará novos investimentos na produção brasileira O Grupo PSA Peugeot Citroën fará novos investimentos na unidade industrial de Porto Real, no sul fluminense. A informação foi confirmada hoje pelo presidente mundial do grupo, Jean-Martin Folz, depois de participar de solenidade de entrega de dois veículos biodiesel ao governo do Estado. "Temos em preparação os novos carros para serem fabricados em Porto Real. E já vamos mostrar um no próximo Salão do Automóvel (em São Paulo)", comentou Folz em rápida entrevista. Ele explicou que a montadora francesa pretende manter o ritmo com que vem atuando no País. De 2001 a 2005, a empresa lançou quatro carros e dois tipos de motores. Ele não comentou contudo valores de investimentos ou detalhes dos planos, citando que o setor é "muito prudente" quanto aos futuros projetos.