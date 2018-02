Peugeot Citroën se reestrutura e vai cortar 10 mil vagas A francesa PSA Peugeot Citroën anunciou um plano de reestruturação que prevê redução de custos, melhoria de produtividade, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, além da busca de novos mercados. O grupo estima a redução do quadro de funcionários em 10 mil pessoas em um ano. Em nota, o presidente da empresa, Jean-Martin Folz, informa que espera alcançar uma economia de ? 125 milhões até o final do ano com o plano. O executivo afirma que a empresa dará continuidade ao processo de ajuste dos empregados do setor de produção na França e na Espanha, por meio da diminuição do trabalho terceirizado e dos contratos temporários e também pela não substituição dos funcionários que deixam a empresa. A empresa confirmou ainda o fechamento progressivo da fábrica de Ryton, na Grã-Bretanha. A empresa pretende ainda elevar a sinergia entre as fábricas vizinhas que produzem veículos na mesma plataforma. Com as novas medidas de contenção de despesas, os investimentos anuais do grupo, de cerca de ? 3 bilhões, serão reduzidos para ? 2,5 bilhões no futuro. No que diz respeito à renovação de modelos, a empresa ressalta que tem como objetivo manter uma idade média reduzida. O programa prevê novos modelos para as unidades no Mercosul e China, onde estão previstos 6 e 11 lançamentos, respectivamente, entre 2006 e 2009.