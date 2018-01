PIB americano e petróleo na mira dos investidores São Paulo, 29 de março - Os dados finais sobre o crescimento econômico dos Estados Unidos referente ao quarto trimestre serão a principal fonte de preocupação dos investidores. O temor é que os números do PIB reforcem os sinais de desaceleração da economia norte-americana, o que pode proporcionar um dia de perdas nos negócios. Além disso, os rumores sobre um confronto militar no Golfo Pérsico envolvendo o Irã podem elevar (mais) os preços do petróleo e provocar tensão nos mercados. Todos os horários de eventos e divulgação de dados no exterior são de Brasília EUA/PIB - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o dado final do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 24. EUA/Gás - O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o último dia 23. EUA/Fed de Kansas City - O Fed de Kansas City divulga, ao meio-dia, seu índice de atividade industrial regional de março. EUA/Fed - Duas autoridades regionais do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) discursam hoje: às 11 horas, o vice-presidente do Fed, Donald Kohn, vai depor sobre empréstimos para empresas do setor industrial no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara; e às 17h30, o presidente do Fed de Minneapolis, Gary Stern, discursa no fórum de investimento global em Dayton (Ohio). IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de março. Emprego/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Emprego de fevereiro. Indústria/Fiesp - A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulga os indicadores da indústria paulista de fevereiro. Contas do Governo/Tesouro - O Tesouro Nacional divulga, às 11 horas, o resultado das contas do governo central referente a fevereiro. Friboi/Bovespa - A Friboi inicia hoje a negociação de suas ações ordinárias (ON) na Bolsa de Valores de São Paulo. Balanços/Brasil - Celesc, Pão de Açúcar, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e Renar Maçãs divulgam balanços.