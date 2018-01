PIB chinês impulsiona Bolsas asiáticas A Bolsa da China fechou com o índice Shangai Composto em alta de 0,5% e o Shenzen Composto em +0,3%, ajudada pelo crescimento de 9,9% do PIB do país em 2005, acima da previsão de expansão de 9,7% de analistas consultados pela Dow Jones. "Os dados indicam que a economia chinesa está mantendo um crescimento rápido e estável e isso teve um impacto positivo sobre o mercado de ações", disse o analista Chen Huiqin. Investidores institucionais também compraram ações de grande capitalização antes do feriado do Ano Novo Chinês. O mercado fechará amanhã e só voltará a abrir no dia 6 de fevereiro. A Bolsa de Hong Kong fechou com o índice Hang Seng em baixa de 10,18 pontos, ou 0,07%, aos 15.520,39 pontos. A quedas das ações do HSBC (-0,2%) e da Hutchison Whampoa (-0,7%) contiveram as altas de ações relacionadas à economia chinesa. "Eu acho que as empresas chinesas continuarão sendo o foco do mercado este ano... As pessoas estão apostando numa valorização do yuan e nos bons lucros dessas companhias", disse o gerente de fundos Alex Wong. China Merchants subiu 4,5%, ajudada pelo forte tráfego nos portos chineses no ano passado. Cosco Pacific avançou 3%. Em Taiwan, a procura por ações com preços baixos sustentou a alta de 80,24 pontos (1,24%) do índice Weighted, que fechou em 6.532,18 pontos. O mercado de ações também fecha amanhã e só reabre no dia 3 de fevereiro. A Bolsa da Coréia do Sul fechou com o índice Kospi em alta de 15,76 pontos, ou 1,19%, aos 1.342,59 pontos, ajudada por compras por parte de estrangeiros. Se isso continuar, disse um analista, "o índice poderá atingir os 1.370 pontos no curto prazo." A Bolsa de Jacarta fechou com o índice JSX Composto em alta de 22,89 pontos, ou 1,90%, aos 1.230,11 pontos. Em Kuala Lumpur, na Malásia, o índice Composto subiu 2,79 pontos, ou 0,31%, para 909,77 pontos. Em Manila, nas Filipinas, o índice PSE subiu 9,12 pontos, ou 0,43%, para 2.112,49 pontos. Em Cingapura, o índice Straits Times subiu 10,32 pontos, ou 0,44%, para 2.378,64 pontos.