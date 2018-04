PIB fraco com inflação mais alta pesa em Wall Street A palavra "estagflação" deve entrar em voga novamente nos relatórios de analistas nos EUA. A economia norte-americana cresceu abaixo do esperado no primeiro trimestre do ano, ao mesmo tempo em que as pressões inflacionárias se intensificaram. Esse resultado do dado do Produto Interno Bruto (PIB) coloca pressões adicionais de vendas nas ações, fazendo os futuros do mercado acionário norte-americano intensificarem a queda. O S&P 500 recuava 0,40% e o Nasdaq 100 futuro, 0,46%, às 9h55, ante quedas de 0,19% e 0,23%, registradas antes dos dados, divulgados às 9h30. Respaldado pelo dado fraco, o dólar perdeu terreno para o euro e o iene, mas já se recupera das mínimas, com o mercado calibrando o crescimento fraco da economia dos EUA com o incômodo dos sinais de inflação mais acelerada. O euro tocou o recorde de US$ 1,3682 após o dado, mas reduziu a alta para US$ 1,3668, indicando ganho de 0,49%. O dólar cedia 0,42%, a 119,06 ienes, após tocar a mínima de 188,88 ienes logo após o dado do PIB. Antes dos dados, o euro subia 0,33% ante o dólar e o dólar recuava 0,23% frente o iene. Os títulos do Tesouro americano (Treasuries) estão em alta leve, projetando o juro da T-Note de 10 anos em queda de 0,21%, a 4,6794% ao ano. A primeira prévia do Departamento do Comércio para o PIB norte-americano do primeiro trimestre mostrou crescimento de 1,3% da economia, abaixo da mediana das previsões de 25 economistas ouvidos pela Dow Jones, de crescimento anual de 1,8%. Os dados de inflação do relatório do PIB se aceleraram no primeiro trimestre. O índice de preços dos gastos com consumo pessoal subiu 3,4%, após queda de 1% no quarto trimestre. O núcleo desse dado, que exclui os produtos associados a alimentos e energia, avançou 2,2% no quarto trimestre, ante uma variação positiva de 1,8% no quarto trimestre. O índice de compras domésticas brutas, que mede os preços pagos por residentes nos EUA, subiu 3,6%, após alta de 0,2% no quarto trimestre. O índice de preços do PIB com peso em cadeia ("chain-weighted") avançou 4%, após alta de 1,7% no quarto trimestre.