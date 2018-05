PIB mais forte dos EUA amplia perdas do ouro Os contratos futuros do ouro estenderam seus declínios após dados mostrarem que a economia americana teve crescimento acima do esperado no segundo trimestre. O Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu a uma taxa anual de 1,7% entre abril e junho, segundo o Departamento do Comércio. Economistas consultados pela Dow Jones previam uma expansão bem menor, de 0,9%. O número representa uma recuperação em relação ao crescimento revisado de 1,1% no trimestre anterior.