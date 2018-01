PIB norte-americano pode confirmar aquecimento dos EUA São Paulo, 28 de abril - Depois da divulgação do Livro Bege, do banco central dos Estados Unidos, que confirmou crescimento moderado no país, o mercado financeiro espera hoje dado sobre o PIB norte-americano para confirmar ou não o aquecimento econômico dos EUA. EUA/PIB - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, a primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre. EUA/PCE - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o índice de preços dos gastos com consumo (PCE) do primeiro trimestre. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, os dados do custo da mão-de-obra em março. EUA/Consumidor - A Universidade de Michigan divulga, às 10h45, o índice de sentimento do consumidor final de abril. EUA/Indústria - Às 11 horas, a Associação dos Gerentes de Compras de Chicago divulga o índice de atividade industrial regional de abril. FGV/Indústria - A FGV divulga a sondagem industrial e do consumidor de abril. Fiesp/Indústria - A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulga a revisão de todas as suas projeções para 2006 apresentadas no final de 2005. Tesouro/Leilão - O Tesouro Nacional realiza leilão de compra de até 19 mil Notas do Tesouro Nacional - série C (NTN-C, papéis atrelados ao IGP-M) distribuídos entre cinco vencimentos: 1/4/2008, 1/3/2011, 1/7/2017, 1/4/2021 e 1/1/2031. Europa/Moeda - A União Européia divulga os dados da oferta monetária na zona do euro em março; às 6 horas. Europa/Confiança - A União Européia divulga, às 6h30, as pesquisas de confiança das empresas, das indústrias e dos consumidores da zona do euro em abril, o índice de preços ao consumidor preliminar da zona do euro em abril e o saldo do balanço de pagamentos da zona do euro no quarto trimestre. Brasil/Balanço - A Marcopolo divulga seu informe de resultados do primeiro trimestre do ano. EUA/Balanços - As empresas norte-americanas Avon Products e Chevron divulgam seus balanços financeiros do primeiro trimestre de 2006. Europa/Balanços - As companhias Depfa Bank, Puma/Rudolf Dassler Sport, Volkswagen (Alemanha), Banco Santander Central Hispano (Espanha), Jeeves Information Systems, Swedish Match (Suécia) e Friends Provident (Reino Unido) divulgam seus dados financeiros do primeiro trimestre de 2006.