Pif Paf inaugura fábrica de pizzas em Leopoldina (MG) A Pif Paf Alimentos inaugura amanhã em Leopoldina, na zona da mata mineira, uma nova fábrica de pizzas e massas congeladas, que demandou investimentos da ordem de R$ 15 milhões. Parte destes recursos foi obtida por meio de financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). A expectativa da companhia é de que a nova unidade gere um faturamento de R$ 10 milhões ainda em 2007 e atinja um total de R$ 30 milhões em três anos. A planta industrial terá uma capacidade instalada para produção de 1 milhão de unidades de pizzas e massas congeladas por mês, em dois turnos de trabalho. De acordo com informações da companhia, o município de Leopoldina foi escolhido por causa da proximidade do mercado do Rio de Janeiro, que consome 30% dos produtos da Pif Paf. Da mesma forma, a região possui uma grande bacia leiteira, o que seria favorável para o fornecimento de mussarela, utilizada na produção das massas. A Pif Paf espera que a nova unidade se torne uma das maiores fábricas de massas congeladas do Brasil dentro de três anos, quando a expectativa é da geração de 350 empregos diretos. O grupo atua nos segmentos de avicultura, suinocultura, ovinocultura, massas e sucos. No setor de alimentos, o mix possui 320 itens com uma produção mensal de 15 mil toneladas de alimentos.