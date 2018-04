Pine e Even estréiam em queda, mas com volume forte As ações preferenciais do Banco Pine estão estreando em baixa na Bolsa de Valores de São Paulo, com queda de 3,26% às 11h30, cotadas a R$ 18,38. Seguem o exemplo de Friboi, que estreou na semana passada, também em baixa. O volume financeiro da instituição financeira era de R$ 62 milhões, o maior do dia até este horário. A oferta mista do Banco Pine, com esforços de venda no exterior, saiu a R$ 19,00 - no piso do intervalo sugerido que ia até R$ 24,00 - e somou R$ 517,188 milhões. São inicialmente 27.220.435 ações preferenciais, sendo 18.782.100 na colocação primária (69% do total) e 8.438.335 na distribuição secundária (31%). A operação poderá ser acrescida de 15% (4.083.065 papéis) a título de lote suplementar. A data final para o exercício desse lote é 4 de maio. Outra estréia As ações ordinárias da Even Construtora e Incorporadora, a outra estréia de hoje da Bovespa, caem 3,01%, cotadas em R$ 11,05. Os papéis seguem o exemplo de Banco Pine e Friboi, últimas estréias da Bolsa, que também mostraram baixa. O volume negociado com Even é de R$ 32 milhões, o segundo melhor do dia, atrás de Pine. A oferta primária da Even saiu a R$ 11,50 e somou R$ 400 milhões, com a distribuição de 34.782.609 ações. A princípio, a empresa esperava captar até R$ 949,8 milhões (considerando um teto de R$ 18,50 por ação e uma operação envolvendo 51,3 milhões de papéis), mas reduziu a oferta, excluindo a distribuição secundária e reduzindo a faixa de preço sugerida. A distribuição poderá ser acrescida em até 15% a título de lote suplementar. A data final para o exercício desses títulos é 2 de maio.