Pirelli anuncia pacto de acionistas com 23% da Telecom Italia O grupo italiano Pirelli anunciou um pacto entre os acionistas que controlam 23,2% do capital acionário da Telecom Italia para "garantir a continuidade e estabilidade da base de acionistas da companhia". Além da Pirelli, integram o novo pacto o banco de investimentos Mediobanca, a seguradora Assicurazioni Generali e a Olimpia, holding não listada em bolsa pela qual a Pirelli controla a Telecom Italia. O Mediobanca e a Generali não aumentaram sua participação na Telecom Italia, que detém 3,67% e 1,54%, respectivamente, nem a Olimpia, que possui 17,99% da operadora. A Pirelli possui 1,36% da Telecom Italia, fatia que não foi incluída no pacto. Os seis signatários concordaram com condições como a obrigatoriedade de consultar todos os parceiros sobre uma série de questões, inclusive seu voto no encontro de acionistas e a admissão de novos membros (que precisa deter participação de pelo menos 0,5% da Telecom Italia). O pacto estabelece que o Mediobanca e a Generali têm direito de preferência caso a Olimpia queira vender sua participação. Os pactos de acionistas são usados com freqüência na Itália para dar mais segurança aos pequenos grupos de acionistas. As informações são da Dow Jones.