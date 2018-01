Pirelli quer vender ações da divisão de pneus em Milão A Pirelli pretende ofertar 35% das ações de sua divisão de pneus, a Pirelli Tyre, na Bolsa de Valores de Milão até o final do mês para captar 810 milhões de euros (US$ 1,022 bilhão). Com a operação, o grupo pretende saldar dívidas com vencimentos previstos para este ano. Em comunicado, o grupo de Milão, cujo o maior ativo é o controle indireto da Telecom Italia (TI), afirmou que irá vender 90 milhões de ações da Pirelli Tyre - com preço estimado entre 7,40 euros e 9,00 euros. A oferta, que deve ocorrer de 21 a 30 de junho, avalia 100% da Pirelli Tyre entre 1,90 bilhão de euros e 2,31 bilhões de euros. A Pirelli, que também atua no setor de bens imobiliários, detém participação majoritária da Olimpia, grupo que possui 18% da Telecom Italia. A Pirelli tem planos de vender 400 milhões de euros em ativos financeiros não especificados até o final do ano. O grupo vendeu sua divisão de fios e cabos para o Goldman Sachs Capital Partners por 1,2 bilhão de euros em junho de 2005. As informações são da agência Dow Jones.