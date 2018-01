Pischetsrieder deixa presidência da Volks no fim do ano A montadora alemã Volkswagen AG anunciou que seu presidente, Bernd Pischetsrieder, deixará o posto em 31 de dezembro. O conselho supervisor da Volkswagen propôs por unanimidade o nome de Martin Winterkorn como sucessor de Pischetsrieder, a partir de 1º de janeiro de 2007. O conselho vai decidir sobre a nomeação na próxima reunião, em 17 de novembro. As informações são da Dow Jones.