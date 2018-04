Planeje custos com documentos e impostos do imóvel Após liberado o financiamento, outras despesas devem ser somadas ao gasto total na operação de compra de um imóvel. É hora de transferir a documentação. E os custos são bem altos. Quanto mais caro o imóvel, mais o proprietário vai ter de desembolsar. A escritura e o registro devem ser feitos no Tabelião de Notas e no Cartório em que o imóvel estiver localizado, respectivamente. Quem adquiriu um imóvel de R$ 50 mil, por exemplo, deve pagar R$ 952,64 pela escritura e mais R$ 710,81 para registrar o imóvel (já incluído a taxa de R$ 27,19 da certidão do ato praticado na matrícula). O total é de R$ 1.663,45. Mas, esse valor sobe para R$ 3.135,31 (R$ 1.927,16 da escritura e R$ 1.208,15 do registro), se a casa própria custar R$ 150 mil. Para ter a escritura do imóvel, no entanto, é necessário pagar antes à Prefeitura o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que representa 2% do valor do bem e tem de ser pago à vista. Os consumidores que comprarem a casa própria por intermédio de uma imobiliária têm ainda um gasto extra de cerca de 5%, correspondente à comissão do corretor imobiliário. Existem ainda outras despesas secundárias, que, somadas, representam um bom desfalque nas contas do fim do mês, caso não tenham sido previamente programadas. Entre elas, estão as taxas cobradas para ligar ou religar os serviços essenciais, como água, esgoto, telefone e energia elétrica. A Sabesp cobra R$ 166 para a primeira ligação da rede de água e esgoto em uma residência. Se a rede já estiver funcionando e o imóvel vazio, a tarifa cobrada é de R$ 29, e R$ 40 se houver dívida anterior a ser quitada para reativar o fornecimento. Já, a ligação do esgoto é gratuita. Pedir ligação da rede elétrica ou transferência de nome da conta, à Eletropaulo, não custa nada. Mas se for caso de religação, a taxa média cobrada é de R$ 5,48 (para redes bifásicas), com prazo de até 24 horas para ser ativada. Quem tiver urgência pagar R$ 29,96 para a rede funcionar em até quatro horas. O custo é acrescido na próxima fatura. Para mudar de endereço uma linha de telefone, a Telefônica cobra R$ 88,01. Se o cliente quiser habilitar uma nova linha, vai pagar a tarifa de acordo com o plano escolhido. O mais simples custa R$ 88,01.