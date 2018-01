Planner eleva recomendação de ações da Usiminas para "compra" A Planner Corretora de Valores elevou o preço-alvo das ações preferenciais classe A (PNA) da Usiminas, de R$ 74,5 para R$ 87, e mudou a recomendação "neutra" para "compra". Em relatório, a instituição disse esperar que a siderúrgica se beneficie de um crescimento interno superior ao deste ano, o que contribuirá para a manutenção dos volumes de vendas e para a elevação de preços domésticos. No mercado externo, a expectativa da corretora é que os preços se estabilizem no curto e médio prazos, "elevando as exportações". A Planner pondera que uma eventual valorização do real ante o dólar pode "impactar negativamente o faturamento decorrente das exportações". Segundo o relatório, a entrada da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) no bloco de controle da Usiminas deve "fortalecer a posição de mercado da empresa, assim como dar suporte aos seus ambiciosos planos de investimentos". A instituição afirma que a Usiminas poderá manter parte da participação de mercado conquistada após o acidente com o alto-forno da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). O relatório diz também que o aumento do preço do minério de ferro deve pressionar as margens operacionais da Usiminas, por meio do impacto no custo de produção.