Plano de previdência segue ciclo de vida do investidor Fundos de aposentadoria que acompanham o ciclo de vida do participante: quanto mais jovem o investidor, mais agressiva a composição da carteira; quanto mais próximo ele estiver da aposentadoria, mais conservador o portfólio. Essa é a nova linha de fundos de previdência complementar, chamada Minha Aposentadoria, oferecida pela Icatu Hartford. O diretor comercial da Icatu Hartford, Carlos Garcia, explica que, para participar dos fundos, o investidor adquire um Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL). "O produto foi criado para ajudar os investidores que não têm tempo ou conhecimento para investir e acompanhar sua poupança de aposentadoria ao longo dos anos", comenta. "Ninguém aplica em ações para sair no dia seguinte, para perder dinheiro. O ganho vem no longo prazo", afirma. "Em caso de perdas, elas poderão ser recuperadas lá na frente". Na medida em que se aproxima a data da aposentadoria, a parcela aplicada em ações cai e aumenta a alocação de recursos em investimentos conservadores. Embora inéditos no Brasil, esses fundos são bastante populares no exterior. "Nos EUA, os fundos de ciclo de vida acumulam patrimônio superior a US$ 150 bilhões", diz Garcia. No entanto, segundo o diretor da Icatu, o que estimulou a empresa a lançar essa linha de produtos foi a migração interna de planos. "Percebemos que a transferência de recursos para planos mais conservadores aumentava com o avanço da idade do participante." Segundo Garcia, a linha de novos planos da Icatu é composta por quatro fundos: Minha Aposentadoria 2010; Minha Aposentadoria 2020; Minha Aposentadoria 2030; e Minha Aposentadoria 2040. Cada fundo é associado a uma data específica. O investidor escolhe aquele que mais se aproxima da data estimada de sua aposentadoria. O fundo 2040 é o mais agressivo, com 45% dos recursos aplicados em ações. Esse porcentual diminui gradativamente, até ser reduzido a zero, como no fundo 2010, em que as aplicações são destinadas à renda fixa. A contribuição mínima e a taxa de carregamento variam conforme o plano. A taxa de gestão financeira, aplicada sobre o patrimônio, é de 1,75% ao ano.