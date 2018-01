Polícia investiga clonagem de linhas da Telefônica A delegacia de polícia da pequena Tabapuã, na região de São José do Rio Preto, apura 80 casos de moradores que tiveram seus telefones fixos clonados e receberam cobranças com altos valores de ligações que não foram feitas por eles. A clonagem ocorreu depois que a Telefônica instalou um sistema de telefonia via rádio, semelhante ao usado em aparelhos celulares. O sistema teria facilitado a clonagem, cuja autoria está sendo investigada pela Telefônica e pela polícia. O número de aparelhos clonados representa 10% do total de linhas instaladas pelo sistema via rádio, segundo o delegado Mauri Pelarin. Os moradores recorreram à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que pediu prazo de 3 dias para dar uma posição sobre assunto. Enquanto isso, usuários que não pagaram as contas tiveram as linhas cortadas. Em alguns casos, as contas - que começaram a chegar em valores altos na segunda quinzena de setembro - ultrapassam R$ 3 mil. O delegado Pelarin espera informações da Telefônica para continuar investigando a clonagem. No entanto, comentou que o direito dos consumidores deve ser tratado com o Ministério Público, para onde está recomendando aos consumidores recorrer. Na cidade não há Procon. A Telefônica informou, por meio da assessoria de imprensa, que está tratando o problema diretamente com os moradores e reduzindo os valores nos casos em que o problema foi constatado. Os casos pendentes, segundo a empresa, também deverão ser tratados e as contas deverão ter os valores reduzidos. Técnicos da Telefônica disseram que a clonagem foi resolvida, tanto que, em outubro, as contas foram enviadas com os valores corretos.