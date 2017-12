Política no foco do dia São Paulo, 4 de abril - A Pesquisa CNT/Sensus, que vai trazer uma prévia da preferência da população para as eleições deste ano, é o destaque de hoje. Os investidores querem saber se realmente o crescimento do candidato a presidente, Antony Garotinho (um dos candidatos que o mercado não apóia), vai se confirmar, assim como foi divulgado em pesquisa no fim de semana. CNT/Sensus - A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulga, às 11 horas, os resultados da 81ª Pesquisa CNT/Sensus, com a avaliação do desempenho pessoal do presidente Lula e a preferência eleitoral diante de uma lista de possíveis candidatos à Presidência da República, e opções de segundo turno nas eleições de 2006. FGV/IPC-S Capitais - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S Capitais referente à primeira quadrissemana de abril. Ao todo o indicador avalia a inflação em sete cidades brasileiras. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o último dia 1º. Balanço/EUA - Duas grandes empresas norte-americanas divulgam seus dados referente ao primeiro trimestre deste ano: Genentech Inc, do setor de biotecnologia e a LG Philips.