Polo pede na Justiça lista de presentes na 1ª assembléia da Telemar A Polo Capital deu entrada ontem com uma ação na 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro solicitando a lista de acionistas que participaram da primeira assembléia da Telemar, ocorrida no último dia 13, que tentou votar a reorganização societária do grupo. O assunto está sendo conduzido pela juíza Márcia Cunha Carvalho, que já tratou de polêmicas entre o Banco Opportunity e os fundos de pensão e também do processo de recuperação judicial da Varig. As informações são relevantes para que os investidores possam saber quem participou do encontro anterior, quando o quórum foi de 29,17% dos preferencialistas - abaixo, portanto, do mínimo de 50% necessário para votação da reestruturação. Os gestores da Polo Capital informaram que a Telemar se comprometeu a encaminhar a relação dos acionistas presentes à primeira assembléia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A abertura dos dados tornou-se ainda mais importante diante da diferença com o quórum verificado na assembléia de hoje (em 2ª convocação), de 35,25% dos preferencialistas. Vale lembrar que as liminares obtidas ontem pela Polo impediam que os acionistas do bloco controlador que detenham ações preferenciais (PN) votem nos próximos encontros. Apesar de não poderem manifestar opinião, Previ e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderiam contribuir com suas fatias para compor o quórum de instalação da assembléia. Juntas, as instituições têm em seu poder 6% do capital preferencial da Telemar. Até ontem, a decisão da fundação e do banco era de não participar da reunião desta sexta-feira. Constou na ata da assembléia de hoje - instalada mas sem realização dos trabalhos por falta de quórum - a leitura das decisões judiciais de ontem. O clima do encontro desta sexta-feira foi substancialmente mais tranqüilo que o anterior, pois não houve presença de tantos investidores pessoa física. A reunião contou com aproximadamente 100 participantes, ante os cerca de 400 que compareceram ao encontro do dia 13.