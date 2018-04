Ponto Frio inaugura duas unidades no Estado de São Paulo A rede Ponto Frio inaugura nesta semana mais duas lojas no Estado de São Paulo. A primeira delas será aberta amanhã, em Campinas. A cidade receberá o terceiro ponto da rede, que será instalado no Shopping Campinas. No dia seguinte, sábado, a empresa abrirá a nova loja de Caraguatatuba, litoral paulista. No total, a companhia contará com 104 unidades no Estado. Os recursos aplicados nas duas lojas não foram divulgados. "São investimentos altos, pois as lojas já estão no conceito novo", afirmou o diretor regional do Ponto Frio, Marcelo Bazzali, referindo-se ao modelo diferente adotado para os pontos-de-venda. A unidade de Campinas possui 830 metros quadrados de área construída e contará com 22 funcionários. A de Caraguatatuba, com 600 metros quadrados, terá 30 empregados. Esta será a terceira unidade da rede no litoral norte paulista. As outras duas lojas estão instaladas em São Sebastião e Ubatuba. Neste ano, a rede inaugurou outras três lojas no Estado: uma na Ponte Rasa, zona leste da capital; outra no Shopping Iguatemi de Campinas; e mais uma na Mooca, também na cidade de São Paulo. Com as duas novas, serão cinco no total. Nos últimos quatro meses, 40 unidades do Ponto Frio no Estado de São Paulo passaram por reformas. Cinco delas também foram ampliadas. O Ponto Frio passa a contar com 370 lojas em dez Estados brasileiros.