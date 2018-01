Porto Seguro faz acordo para vender apólices nas Lojas Renner A Porto Seguro fechou parceria para venda de apólices por meio das Lojas Renner. Segundo a empresa, a estimativa é de que a comercialização dos seguros começará no primeiro semestre de 2007, quando serão lançados os seguintes produtos: mensalidade escolar, residencial, acidentes pessoais, perda e roubo de cartão e desemprego. Estes dois últimos, diz o aviso divulgado hoje à imprensa, são destinados aos clientes do Cartão Renner, que em 30 de setembro contava com uma base de 9,7 milhões de portadores.