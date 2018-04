Porto Seguro lucra R$ 243,2 milhões entre janeiro e agosto A Porto Seguro obteve nos primeiros oito meses do ano lucro líquido 69,7% superior ao registrado no mesmo período de 2005. De janeiro a agosto de 2006, segundo comunicado da companhia, o lucro foi de R$ 243,2 milhões (ou R$ 3,16 por ação), ante os R$ 143,3 milhões (R$ 1,86 por ação) alcançados no mesmo período do ano passado. O crescimento foi possibilitado pelo aumento da receita total, que ultrapassou os R$ 2,95 bilhões nos primeiros oito meses de 2006, ante os R$ 2,5 bilhões alcançados em 2005, o que representa variação de 17,9%. Ainda segundo a companhia, os valores foram influenciados pela alta nos prêmios auferidos, que atingiram, de janeiro a agosto deste ano, R$ 2,49 bilhões, com alta de 18,5% em relação ao mesmo período de 2005. O principal segmento de atuação da seguradora, o ramo 'Auto', cresceu 19,3% em relação aos primeiros oito meses de 2005, fechando o período com prêmios auferidos de R$ 1,59 bilhão. O ramo 'Saúde' atingiu R$ 124,7 milhões, crescimento de 13,2%. Também contribuiu para o aumento no lucro a redução na sinistralidade total que, entre janeiro e agosto deste ano, ficou em 56,5%, ante os 60,5% registrados no mesmo período do ano anterior.