Porto Seguro vende carteira de clientes individuais de saúde para Amil A Porto Seguro vendeu a carteira de apólices de seguro saúde de clientes individuais para a Amil Assistência Médica Internacional. Segundo fato relevante, a companhia obteve hoje autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para fazer a transação. Conforme o contrato firmado em 10 de outubro, a transferência da carteira será efetivada em 1º de dezembro de 2006. Segundo o acordo, a Amil manterá, integralmente, as condições vigentes das apólices transferidas, sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários. A receita de prêmios gerada pela carteira objeto do contrato foi de R$ 96,4 milhões no período de janeiro a agosto de 2006, correspondendo a 24,2% do total de prêmios auferidos pela Porto Seguro Saúde e 3,3% da receita total da Porto Seguro S/A no mesmo período. Os clientes dos seguros saúde transferidos à Amil serão comunicados sobre a operação nas condições exigidas pela ANS.