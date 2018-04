Portugal Telecom aceita vender a Vivo para Telefónica, diz jornal A Portugal Telecom (PT) concordou em vender para a espanhola Telefónica a participação de 50% que detém na operadora brasileira de telefonia celular Vivo, de acordo com o jornal espanhol Cinco Dias, citando fontes próximas às negociações. O principal obstáculo para a conclusão do negócio, segundo o jornal, é o preço pedido pela Portugal Telecom por sua fatia - que pode ser próximo de 3 bilhões de euros (US$ 4,08 bilhões). Ontem, as ações preferenciais (PN) da Vivo fecharam em alta 6,55% na Bolsa de Valores de São Paulo, após o jornal espanhol El Confidencial noticiar operação semelhante, afirmando que o fechamento do acordo agora depende de a PT comprar participação em outra operadora de celular brasileira. As informações são da Dow Jones.