Portugal Telecom alcança marca de 1 mi de clientes de banda larga O Grupo Portugal Telecom atingiu a marca de 1 milhão de clientes em banda larga. Ao final de 2002, a companhia contava com 180 mil usuários de acesso de alta velocidade à web. A empresa afirma que o resultado deve-se ao esforço de investimentos que consumiu, desde 1999, 2 bilhões de euros e permitiu que hoje 99% dos clientes tenham cobertura para assinar o serviço. A empresa afirma ainda em nota que a oferta de banda larga em zonas de acesso mais difícil e remotas, que representam cerca de 1% dos clientes da PT, está sendo progressivamente coberta. A PT destaca também que, no final de maio, duplicou automaticamente, sem custo adicional aos clientes, a largura da banda ofertada tanto por ADSL como por cabo, de 2 Mbps para 4Mbps. A operadora lembra que há um ano a velocidade de referência disponibilizada era de 512 Kbps. A velocidade de 4 Mbps está disponível em 93% dos clientes residenciais Sapo ADSL e NetCabo, concluindo-se a total migração até ao final do mês.