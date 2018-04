Portugal Telecom está interessada na Oi, diz jornal espanhol O jornal espanhol El Confidencial, citando fontes próximas da Telefónica, disse que a Portugal Telecom, ao sair da parceria que controla a Vivo, deve investir na operadora de telefonia Oi, que conta com 28 milhões de clientes, entre os quais 14,5 milhões de telefonia fixa e 12,6 milhões de celular. Os anúncios da saída da Portugal Telecom da Vivo e seus investimentos na Oi poderiam ser anunciados simultaneamente, dizem as fontes. As mesmas fontes avaliam que os 50% de participação da Portugal Telecom na Vivo valem "um pouco menos do que a Telefónica acaba de embolsar com a venda da AirWave, filial da operadora de celular britânica O2, ao banco de investimentos australiano Macquarie, por quase 3 bilhões de euros". No entanto, fontes próximas do Banco Espírito Santo (BES), principal acionista da Portugal Telecom, demonstraram mais cautela em relação ao acordo em torno da Vivo. Elas disseram ao jornal El Confidencial que a operadora portuguesa poderá exigir um valor mais elevado pelo controle total da Vivo. "Os espanhóis estão ansiosos para comprar esse ativo e a chegar a um acordo o quanto antes, e se querem isso com tanto afinco terão de pagar por isso", afirmou uma fonte do BES. Outras fontes de mercado ouvidas pelo jornal espanhol mencionaram também a possibilidade da Telefónica fechar um acordo com a Telecom Italia, que poderia passar pela compra da TIM Brasil, e, então, vender os seus 50% na Vivo à Portugal Telecom. "Neste caso, não se pode descartar que seria a Telefónica que venderia seus 50% na Vivo para a Portugal Telecom, uma operação que seria oposta à que está sendo prevista neste momento", afirmaram essas fontes.