Poupança tem perda de R$ 1,584 bilhão em abril As contas de caderneta de poupança tiveram em abril uma perda líquida em aplicações de R$ 1,584 bilhão em abril. Apesar de ainda negativo, o resultado veio melhor que os R$ 3,754 bilhões perdidos em março. O número, entretanto, é maior que os R$ 719 milhões de captação negativa em abril do ano passado. No mês passado, o Banco Central (BC) registrou um total de depósitos em poupança de R$ 55,130 bilhões. Os saques feitos ao longo do mesmo mês ficaram em R$ 56,715 bilhões. Em março, as aplicações em poupança somaram o equivalente a R$ 63,384 bilhões e os resgates ficaram em R$ 67,138 bilhões. Os rendimentos creditados em contas de poupança, por sua vez, atingiram a marca dos R$ 1,022 bilhão no mês passado. O valor é quase idêntico aos R$ 1,011 bilhão pagos em março. O saldo total das aplicações em poupança, com isso, fechou abril em R$ 165,894 bilhões. O valor é inferior aos R$ 166,456 bilhões de março último.