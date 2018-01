Poupança teve ganho de R$ 1,188 bi em fevereiro A caderneta de poupança teve em fevereiro um ganho de captação de R$ 1,188 bilhão. O resultado divulgado hoje pelo Banco Central (BC) é maior que os R$ 214,612 milhões de janeiro e que os R$ 188,054 milhões de fevereiro do ano passado. O crescimento da captação ocorreu no momento em que em que a rentabilidade da poupança começa a ficar próxima dos ganhos obtidos em aplicações em fundos de investimento de renda fixa. Durante todo o mês passado, o valor total dos depósitos em poupança chegou aos R$ 70,491 bilhões e os saques ficaram em R$ 69,302 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas de poupança ao longo de fevereiro ficaram em R$ 1,229 bilhão. Com isso, o estoque total das aplicações em poupança aumentou dos R$ 189,264 bilhões de janeiro para R$ 191,682 bilhões.