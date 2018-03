PPI e livro bege podem provocar volatilidade aos mercados São Paulo, 17 de janeiro - Os indicadores macroeconômicos que saem hoje nos Estados Unidos poderão trazer de volta aos mercados um pouco de volatilidade. Serão divulgados índices relevantes como a inflação ao produtor, de atividade, além de balanços de grandes empresas e o livro bege. Ainda não há consenso, mas a expectativa de boa parte de analistas é que os números reforcem a idéia de que a economia continuará crescendo e que a inflação começa a se acomodar, para baixo. Todos os horários dos dados nos EUA são de Brasília. EUA/PPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o índice de preços ao produtor (PPI) de dezembro. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 11h55, a pesquisa semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista nas quatro semanas até 13 de janeiro. Fed/Livro Bege - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17 horas, o "livro bege", sumário sobre as condições da economia norte-americana que servirá de base para as decisões de política monetária a serem tomadas na próxima reunião do Comitê de mercado Aberto (FOMC), nos dias 30 e 31 de. EUA/Balanços - As companhias norte-americanas AMR (controladora da American Airlines), Apple., JP Morgan Chase, Mellon Financial e Southwest Airlines, divulgam seus balanços. EUA/Indústria - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 12h15, os dados da produção industrial em dezembro. EUA/Imóveis - A Associação Nacional das Construtoras de Casas (NAHB) divulga, às 16 horas, o índice de atividade do setor de imóveis residenciais referente a janeiro. EUA/Fed/San Francisco - A presidente do Federal Reserve Bank de San Francisco, Janet Yellen, fala, às 17h50, sobre as perspectivas da economia durante evento em Scottsdale (Arizona). EUA/Fed/St. Louis - O presidente do Fed de St. Louis, William Poole, fala, às 21h45, sobre a situação das empresas patrocinadas pelo governo dos Estados Unidos durante conferência da associação Carter Financial Analysts em Brentwood (Missouri); EUA/Tesouro - O Departamento do Tesouro divulga, ao meio-dia, os dados do fluxo de capitais de e para os Estados Unidos em novembro. Dívida Pública/BC - O Banco Central (BC) divulga, às 10h30, nota sobre a Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi) referente a dezembro. Fluxo Cambial/BC - O Banco Central (BC) divulga o fluxo cambial de dezembro.