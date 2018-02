PPI pode indicar grau de pressão dos preços nos EUA São Paulo, 15 de agosto - Uma provável tendência pode ser definida hoje com a divulgação de um dos indicadores de inflação mais observados pelo Banco Central dos Estados Unidos para conduzir a política monetária do país. A inflação no atacado (PPI, na sigla em inglês) de julho é esperada com grande expectativa, pois talvez indique se os preços continuam pressionados, o que tende a elevar o grau de nervosismo nos mercados. EUA/PPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o índice de preços ao produtor (PPI) de julho. Em junho, o indicador subiu 0,5%. EUA/Indústria - O Federal Reserve Bank de Nova York divulga, às 9h30, seu índice de atividade industrial regional de agosto. Em julho, o indicador atingiu 15,64, ante 29,01 em junho. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista norte-americano na semana até 12 de agosto. Na semana anterior, o índice teve alta de 0,2%. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 10 horas, os dados do fluxo de capitais de e para os EUA em junho (+US$ 69,6 bilhões em maio). EUA/Imóveis A Associação Nacional das Construtoras de Casas (NAHB) divulga, às 14 horas, seu índice de atividade de agosto. Em julho, o índice atingiu 39. Brasil/Balanço - A América Latina Logística (ALL) divulga seu resultado financeiro no Brasil.