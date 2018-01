Preço-alvo de Comgás é de R$ 307,57/mil Estamos iniciando a cobertura de Comgás com recomendação de "hold" (manter) e preço-alvo de R$ 307,57 pelo lote de mil ações para dezembro de 2006. O potencial de valorização é de 15% com base no preço de fechamento de 10 de fevereiro de 2006. Avaliamos a companhia pelo método de fluxo de caixa descontado e utilizando taxa de desconto de 14,5%, que contempla um risco país de 325 pontos-base. A companhia possui fatores qualitativos positivos como: 1) management com elevada expertise no setor de distribuição de gás; 2) alinhamento de interesse entre o controlador e os acionistas minoritários, apesar de a companhia não participar do nível I ou II de governança corporativa da Bovespa; e 3) combustível com preço competitivo que, em nossa opinião, já está precificado pelo mercado. O múltiplo EV/EBITDA estimado para a Comgás 2006 é de 7 vezes, 16% acima da média internacional do setor ajustada pelo risco país, de 6 vezes. Além disso, as ações da companhia estão sendo negociadas em patamar elevado do gráfico EV/EBITDA projetado para os próximos 12 meses. As altas taxas de crescimento da receita líquida no período pós-privatização (1999-2005), de 39,3% ao ano, deverão cair para 9,4% nos próximos anos, valor abaixo da média do mercado. O lançamento do motor bicombustível (diesel e gás natural) para veículos pesados, no entanto, pode catalisar a valorização das ações da companhia no curto e médio prazos, podendo justificar a mudança da nossa recomendação de manter para comprar. Segundo nossas projeções, esta tecnologia aumentaria o mercado de gás natural veicular em 4.095 milhões de m³ ou R$ 3,1 bilhões. Caso 50% das empresas de transporte público localizadas na região da Comgás adote este combustível, o preço-alvo aumentaria para R$ 345,87/mil ações, sem investimentos significativos. Esta análise foi feita pelo analista Carlos Albano, da Unibanco Corretora