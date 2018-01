Preço definirá acordo da Petrobras com usina no Ceará, diz Sauer O diretor de gás e energia da Petrobras, Ildo Sauer, disse hoje estar otimista quanto a um acordo com o governo cearense e os controladores da Usina Siderúrgica do Ceará para fornecer gás natural ao projeto. Em entrevista antes de participar de seminário na sede da empresa, Sauer deixou claro, porém, que o preço é questão-chave nas negociações. "Se o contrato fosse executado como previsto, causaria prejuízo para a Petrobras", afirmou, referindo-se aos primeiros termos fixados em 1996, quando o projeto começou a ser negociado. "Trata-se de um negócio e a Petrobras não está autorizada a vender produtos abaixo do preço de custo", reforçou. Ontem, os acionistas do projeto - a italiana Danieli Steel, o grupo coreano Dongkuk e a Companhia Vale do Rio Doce - ganharam o apoio público do governador eleito do Ceará, Cid Gomes (PSB), que se comprometeu a buscar um entendimento. Sauer disse que o projeto já foi revisto algumas vezes e que, agora, há uma nova realidade de preços para o gás natural. "O custo das plataformas de produção triplicou e o do aço para gasodutos mais do que dobrou", disse, lembrando que na concepção original o projeto iria usar excedente de gás boliviano, que não existe mais. A necessidade de colocar novos projetos em produção é usada como argumento pela empresa para justificar uma proposta de reajustes no preço do gás produzido no Brasil. Segundo o executivo, os novos preços ainda não foram calculados, mas a empresa espera fechar negociações com as distribuidoras até meados do ano que vem.