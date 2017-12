Preço do barril de petróleo cai abaixo de US$ 60 Os contratos futuros de petróleo fecharam abaixo de US$ 60 o barril em baixa em NY, depois que a tentativa inicial de alta perdeu força, segundo operadores e analistas. Eles disseram que não houve notícias por trás do movimento de baixa dos preços que foi, em parte, resultado de uma onda de vendas que começou no início da semana. "Eu penso que o mercado havia embutido muito risco (relacionado à tensão internacional com as ambições nucleares do Irã) no final da semana passada", disse Jason Schenker, economista do Wachovia Corp. "No final do dia, o mercado parece ter se dado conta que o cenário básico de forte oferta, especialmente dos estoques de petróleo bruto e gasolina dos EUA, é suficiente para conter alguma pressão de alta do Irã", disse. Ele acrescentou que o mercado avalia que é menos provável que o Irã possa suspender suas exportações de petróleo em reação a qualquer ação da Organização das Nações Unidas (ONU) contra seu programa nuclear, por isso, os preços do petróleo poderão continuar a cair até a marca de US$ 50 o barril ao longo dos próximo mês. Em NY, os contratos de petróleo para abril fecharam em US$ 59,96 o barril, com queda de US$ 0,51 (0,84%). Em Londres, os contratos de petróleo do tipo Brent para abril fecharam em US$ 60,83 o barril, com queda de US$ 0,23. As informações são da Dow Jones.