Preço do petróleo cai em dia de baixa liquidez Os preços dos contratos futuros do petróleo operam em queda, mas os volumes negociados são baixos por conta do feriado da Páscoa em vários países da Europa, incluindo o Reino Unido. Apesar de o mercado dar continuidade às vendas de sexta-feira, operadores destacaram que os preços são sustentados por diversos fatores, tanto geopolíticos - como as questões no Irã e Nigéria - quanto de oferta e demanda - por conta da redução dos estoques. No curto prazo, os operadores estão de olho nos potenciais comentários do presidente do Irã sobre o programa nuclear do país. O presidente Mahmoud Ahmadinejad participa hoje da comemoração do Dia Nacional da Tecnologia Nuclear, segundo informou a agência de notícias oficial IRNA. Olivier Jakob, da Petromatrix, destacou o papel da política nigeriana na sustentação dos preços. "Nós estamos nos aproximando das eleições na Nigéria (21 de abril), que devem reter um certo prêmio de risco durante alguns dias após a eleição, já que a divulgação dos resultados pode trazer até mais violência do que o próprio dia de votação", disse. Já Julian Keites, da Fimat, afirmou que a proximidade da temporada de auge de demanda de gasolina nos EUA, as compras da Coréia e a capacidade limitada de refino também devem limitar as quedas. Às 9h17 (de Brasília), o contrato do petróleo WTI para maio negociado no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) caía 0,96%, para US$ 63,66 por barril. O petróleo Brent para maio da ICE londrina perdia 0,40%, e estava a US$ 67,97 por barril. As informações são da Dow Jones.