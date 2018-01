Preço do petróleo cai mais de 1% em Londres e NY Os contratos futuros do petróleo caem mais de 1%, com investidores realizando lucros recentes. Mas participantes do mercado dizem que a correção não será ampla, já que persistem os fatores técnicos e os fundamentos que têm sustentado os preços. Às 10h49 (de Brasília), o contrato de dezembro do petróleo negociado no pregão eletrônico da Nymex, em Nova York, caía 1,19% para US$ 60,43 o barril; na plataforma ICE, de Londres, o contrato de mesmo vencimento cedia 1,40% para US$ 60,46 o barril. O mercado avalia o relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia (AIE), que disse que a demanda global por energia irá saltar 2,6% no quarto trimestre, em base anual, liderada pelos Estados Unidos, enquanto a demanda pelo petróleo produzido pela Organização dos Países Exportadores (Opep) no trimestre irá atingir o nível mais elevado em quatro anos. A agência também reduziu sua projeção para o crescimento global na demanda em 2006, para 1,1%, de 1,2% no relatório de outubro. O avanço na demanda para 2007 foi mantido em 1,7% pela AIE. O dado sobre a demanda no quarto trimestre é "bem forte", disse um operador, mas não provocou impacto nos preços. A perspectiva de novo corte na produção da Opep foi citada como um dos motivos para limite na pressão de queda dos preços. "Sempre que vendemos, a Opep fala sobre novo corte de produção", comentou um outro operador. Embora os preços estejam em baixa, os gráficos também asseguram a perspectiva de recuperação dos preços. "Tecnicamente, acredito que o mercado começa a se mostrar construtivo", disse. A consultoria Cameron Hanover aponta para o recuo de 24% nos estoques de petróleo europeus no ano, além do superávit de produtos, na produção e na utilização das refinarias nos EUA para identificar alguns dos vários fundamentos que mantêm a ponta de compra ativa. "Acreditamos que a queda recente nos estoques de produtos refinados norte-americanos deverá favorecer a retomada dos preços", disse a consultoria. As informações são da Dow Jones.