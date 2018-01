Preço do petróleo cai no mercado internacional Os contratos futuros de petróleo seguem em baixa, especialmente o contrato de dezembro negociado na Bolsa Mercantil de Nova York, a Nymex, cujo vencimento é hoje e o que aumenta a volatilidade dos papéis e acentua a queda. Depois de atingir o nível mais baixo em um ano ontem, o petróleo para dezembro negociado no sistema eletrônico da Nymex caiu até US$ 54,86 o barril na mínima da manhã, superando o menor preço atingido ontem, a US$ 55,92 o barril. O contrato seguinte, o de janeiro, também opera em baixa, mas em patamar melhor do que o contrato de dezembro, de US$ 58,00 o barril, e em linha aos preços praticados em Londres. Às 13h15 (de Brasília), o petróleo para dezembro negociado na Nymex eletrônica caía 1,07% para US$ 55,56 o barril; o contrato para janeiro cedia 0,31% para US$ 58,35 o barril. Na plataforma ICE, de Londres, o contrato de janeiro recuava 0,36% para US$ 58,32 o barril. Os fatores que movem o petróleo para baixo são praticamente os mesmos de ontem: desequilíbrio negativos no mercado de petróleo, ceticismo quanto à política da Opep, perspectiva de aumento na oferta e indicações de que os estoques norte-americanos estão excessivamente elevados. "Acreditamos que todas essas percepções estão erradas, mas levará algum tempo até que tais crenças sejam rompidas", disse o analista Kevin Norrish, do Barclays Capital. Os preços são pressionados ainda pelas previsões de temperaturas amenas nos Estados Unidos. As informações são da Dow Jones.