Preço do petróleo em NY dispara e ultrapassa US$ 73,00 Os contratos futuros do petróleo disparam para acima de US$ 73,00 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex, na sigla em inglês), em reação à forte alta dos futuros da gasolina, em uma onda de antecipação de compras associada ao feriado de 4 de julho, que abre a temporada de pico do fluxo nas estradas nos Estados Unidos. Às 12h31, o contrato para petróleo com vencimento para agosto era negociado a US$ 73,35 por barril, com alta de 1,61%, na Nymex. O contrato da gasolina para julho disparava 3,36%, para US$ 2,2800 por galão. Os futuros de gasolina subiram mais de 30 centavos por galão desde 19 de junho, em reflexo aos sinais de forte demanda durante o verão nos EUA e da interrupção da atividade em quatro refinarias na Louisiana. O canal Calcasieu continuava fechado hoje, mas a Guarda Costeira americana informou que pretendia fazer um teste de navegação no final do dia, em uma tentativa para reabrir o canal. As informações são da Dow Jones.