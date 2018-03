Preço do petróleo fica de lado à espera de dado nos EUA Os contratos futuros de petróleo se mantêm firmes e presos dentro de margens apertadas de oscilação em Londres e nas transações do sistema eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), com os participantes se colocando de lado enquanto aguardam os dados sobre os níveis dos estoques comerciais nos Estados Unidos, que saem às 13h30 (de Brasília). "Ou vai ou racha", disse um operador. Se os números estabelecerem um cenário "bearish" (de baixa), disse esse operador, os futuros de petróleo poderão testar o suporte ao redor de US$ 50,00 por barril muito rapidamente e a questão na boca de todos será se este nível será forte o suficiente para se manter ou não. Às 11h40 (de Brasília), na ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para março, em Londres, estavam a US$ 52,90 por barril, em alta de 0,23%. No mesmo horário na Nymex/Globex, os contratos de petróleo WTI para fevereiro estavam a US$ 52,22 por barril, em alta de 0,04%. As informações são da Dow Jones.