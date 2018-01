Preço do petróleo oscila após previsão do tempo nos EUA Os contratos futuros de petróleo oscilam sem uma direção definida, alternando altas e baixas modestas em Nova York, diante das previsões de temperaturas mais amenas na região Nordeste dos EUA, na seqüência de uma breve frente fria. Espera-se que as temperaturas amenas incomuns em novembro caiam durante a noite e nesta sexta-feira, antes de voltarem a subir acima da média normal na próxima semana, potencialmente reduzindo o consumo de óleo para aquecimento. Em Londres, os futuros de petróleo Brent oscilam em baixa. "Os meteorologistas estão prevendo que o tempo vai ser mais ameno na próxima semana, isso está colocando alguma pressão sobre os preços", disse o analista Phil Flynn, da Alaron Trading Corp em Chicago. "Com uma tendência de tempo ameno na próxima semana, o mercado permanece vulnerável à fraqueza dos preços outra vez", disse o analista John Kilduff, da Fimat USA. Com os estoques de petróleo nos EUA e nos principais países desenvolvidos nos níveis historicamente elevados, os operadores estão apostando que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) vai decidir por um novo corte na produção na próxima semana em Abuja, na Nigéria. Embora seja provável uma alta dos preços diante da perspectiva de redução da oferta do cartel, o declínio dos preços nas duas últimas sessões sugere que o mercado está perdendo impulso de alta, disse Kilduff. "O mercado está precisando de mais notícias novas para levar os preços para cima e o último incidente na Nigéria por si só parece não ser o suficiente para dar suporte a um movimento para acima de US$ 64,00 por barril", disse. Mais cedo, a ENI SpA, maior companhia italiana de petróleo e gás, disse que homens armados tomaram quatro reféns - três italianos e um libanês - durante um ataque contra o terminal Brass, na Nigéria. Um porta-voz da ENI disse que as operações estavam normais no terminal, que tem capacidade de exportar cerca de 200 mil barris/dia de petróleo. O spread (diferença) entre os contratos de petróleo para janeiro e fevereiro chegou a cair brevemente abaixo de US$ 1,00 por barril, pela primeira vez desde início de setembro, refletindo o movimento dos operadores de compra do contrato de primeiro mês de vencimento e venda do contrato do mês seguinte (no caso, o de fevereiro). Um spread apertado normalmente reflete uma preocupação no curto prazo com relação a oferta. Às 16h12 (de Brasília), no pregão viva-voz da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de petróleo para janeiro estavam a US$ 62,25 por barril, em alta de US$ 0,06, ou 0,10%. No sistema Globex, os contratos de petróleo para janeiro subiam US$ 0,03, ou 0,05%, a US$ 62,22 por barril. Em Londres, na ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para janeiro estavam a US$ 62,59 por barril, em queda de US$ 0,49, ou 0,76%. As informações são da Dow Jones.