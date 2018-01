Preço do petróleo oscila após queda nos estoques Os contratos futuros do petróleo oscilam, depois de reação em alta à inesperada queda nos estoques de petróleo norte-americanos em conseqüência de aumento na utilização da capacidade instalada das refinarias. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DoE), os estoques de petróleo caíram 1,1 milhão de barris na semana passada em relação à anterior, contrariando as estimativas de aumento de 560 mil barris. A capacidade instalada subiu 2,4 pontos porcentuais na semana passada, para 90,5%, o nível mais elevado desde setembro. Os estoques dos produtos do petróleo recuaram, apesar de aumento na produção, indicando forte demanda. Os estoques de destilados caíram 400 mil barris e os de gasolina cederam 1,1 milhão de barris. Às 14h23 (de Brasília), o contrato com vencimento em janeiro negociado no mercado eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) subia 0,03% para US$ 62,45 o barril. Na sessão viva-voz, o contrato de mesmo vencimento caía 0,02% para US$ 62,42 o barril. As informações são da Dow Jones.