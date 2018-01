Preço do petróleo vira e sobe com alta modesta Os contratos futuros de petróleo zeraram as perdas e oscilam em alta, com os operadores recomprando posições vendidas anteriormente. As previsões de temperaturas amenas nos estados do nordeste e no meio-oeste dos Estados Unidos, junto com expectativas de elevação da taxa de atividade das refinarias, pressionaram os preços para baixo mais cedo. Contudo, a habilidade do barril de petróleo WTI em permanecer acima de US$ 61,00 deu ânimo aos operadores para elevarem os preços futuros. O analista da MW Futures em Nova York, Tony Rosado, disse que essa recuperação está sendo orientada por fatores técnicos. "Não tivemos vendas suficiente para fazer o mercado cair abaixo de US$ 61,00, portanto, você está vendo alguma cobertura de vendas a descoberto", disse. "Isso é parte dos altos e baixos do mercado", disse Tom Bentz, do BNP Paribas, sobre os movimentos dos preços. "Não vejo nada em particular por trás disso", acrescentou. Às 16h36 (de Brasília), no pregão viva-voz da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de petróleo para janeiro subiam US$ 0,26 (0,42%) a US$ 62,70 por barril, depois de terem registrado uma mínima intraday (registrada durante o dia) a US$ 61,55 por barril. No mesmo horário na plataforma eletrônica Globex, os contratos de petróleo para janeiro subiam US$ 0,24 (0,38%) a US$ 62,69 por barril, de uma mínima intraday de US$ 61,53 por barril. Às 16h36 (de Brasília), na ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para janeiro registravam um ganho de US$ 0,21 (0,33%) a US$ 63,66 por barril, de uma mínima intraday a US$ 62,61 por barril. As informações são da Dow Jones.