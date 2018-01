Preço do Querosene de Aviação cairá 2,7% amanhã A Petrobras reduz a partir de amanhã o preço do seu Querosene de Aviação (QAV) em 2,7%, informou hoje o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea). Com este reajuste, o acumulado este ano é de queda de -2%. Segundo o Snea, o preço do QAV corresponde a 40% dos custos das empresas aéreas. A Petrobras repassa reajustes quinzenais para o preço do QAV e também para o óleo combustível, mas não divulga oficialmente o porcentual de reajustes.