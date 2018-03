Preços do petróleo fecham em alta em sessão volátil Os contratos futuros de petróleo ganharam impulso no final da sessão e fecharam acima de US$ 56,00 o barril em Nova York, depois de terem recuado brevemente abaixo de US$ 55,00 o barril na mínima do dia. Os futuros de petróleo Brent negociados na ICE Futures, de Londres, também se recuperaram das mínimas e fecharam em alta. A recuperação ocorreu com os operadores recomprando posições vendidas anteriormente, animados pela capacidade dos futuros de petróleo em se manterem acima de US$ 55,00 o barril, assim como com rumores de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) irá reduzir novamente a produção para evitar uma queda adicional dos preços. "É preciso ter em mente que o mercado está se aproximando do preço da cesta da Opep de US$ 50,00 o barril, que eles têm dito que querem proteger", disse o analista Tom Bentz, do BNP Paribas. Além disso, os dados apontando um surpreendente vigor do mercado de mão-de-obra dos EUA em dezembro acalmaram as preocupações relacionadas com o lento crescimento econômico e a conseqüente demanda por petróleo, o que acrescentou argumentos para a compra de contratos. No pregão viva-voz da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de petróleo para fevereiro fecharam a US$ 56,31 o barril, alta de US$ 0,72, ou 1,30%. A mínima foi de US$ 54,90 e a máxima de US$ 56,40. Em Londres, na ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para fevereiro fecharam a US$ 55,62 o barril, alta de US$ 0,51, ou 0,93%. A mínima foi de US$ 54,50 e a máxima de US$ 55,76. As informações são da Dow Jones.