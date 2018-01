Preços em SP desaceleram 0,56% no âmbito do IPC-S

A inflação na cidade de São Paulo perdeu força, no âmbito do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S). Segundo informou nesta terça-feira, 26, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os preços na cidade subiram 0,56% no indicador de até 22 de junho, ante aumento de 0,60% apurado no IPC-S anterior, de até 15 de junho. Mas o comportamento da capital paulistana não foi isolado: das sete cidades pesquisadas para cálculo do índice, cinco registraram desaceleração de preços, na passagem do IPC-S de até 15 de junho para o índice de até 22 de junho. Além de São Paulo, foram registradas elevações de preços menos intensas, no período, em Belo Horizonte (de 0,40% para 0,39%); Brasília (de 0,52% para 0,45%); Porto Alegre (de 0,31% para 0,28%); e Recife (de 0,13% para 0,04%). Apenas duas capitais apresentaram aceleração de preços no período. É o caso de Rio de Janeiro (de 0,28% para 0,30%); e Salvador (de 0,10% para 0,26%). Nesta terça, a fundação anunciou os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do IPC-S de até 22 de junho, cuja taxa completa foi anunciada ontem (0,40%). A cidade de São Paulo tem o maior peso na formação do índice.