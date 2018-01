Prefixados vão superar LFT, diz secretário do Tesouro O secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, revelou que os títulos com rentabilidade prefixada deverão superar as LFTs (papéis atrelados à taxa Selic) em 2007 e alcançar o posto de mais representativos na composição da dívida interna. Esse será um movimento inédito na história econômica brasileira. Em entrevista à Agência Estado, o secretário previu que a parcela prefixada da dívida fechará 2006 ao redor de 37% - no teto da meta estabelecida no Plano Anual de Financiamento (PAF). Já a parcela da dívida indexada à taxa Selic, estimou ele, chegará a 39%. No momento de maior deterioração da qualidade do perfil da dívida, no início de 2003, após a crise econômica pré-eleitoral, as LFTs representavam 67,68% do total da dívida, enquanto a parcela prefixada estava em apenas 1,91%. "O que deve ser possível atingir, nessa toada, é que no ano que vem o papel mais representativo da nossa dívida seja o prefixado, e não a LFT (indexado à Selic)", afirmou o secretário. "É uma decorrência natural do que já estamos vendo acontecer. Essa é uma possibilidade concreta para o ano que vem", acrescentou. Segundo Kawall, os limites do PAF de 2007 já deverão trazer essa reversão, deixando o teto da parcela pós-fixada menor do que o piso da prefixada. Ele explicou que o PAF é um balizador para estratégia de mercado. "É uma sinalização do que o Tesouro entende como viável fazer para que o mercado possa se programar e atuar dentro dessa realidade". O secretário disse que o movimento de reversão na estrutura da dívida ocorrerá sem que haja mudança na forma de atuação do Tesouro, pautada pela adequação ao interesse dos investidores e sem pressões para o mercado aceitar papéis que não tenha interesse. "A estratégia não muda", sentenciou. Para ele, a melhora no perfil da dívida contribui para uma avaliação positiva das agências de classificação de risco (rating) sobre o Brasil. "Não vou me arriscar se isso gera um upgrade, nem quando e como. A gente tem de fato caminhado para uma estrutura muito mais adequada (na composição da dívida). Eu já ouvi uma agência de rating dizendo que se a relação dívida e PIB do Brasil fosse igual, mas com composição diferente, o rating do País seria maior". Kawall disse ainda que as LFTs devem morrer "de morte morrida". Segundo ele, o processo de zeragem desses papéis deve ser paulatino e voluntário. "A dificuldade para a redução das LFTs é que ainda temos a famosa cultura do CDI em que do outro lado do balcão estão os investidores, os clientes, que ainda têm uma grande preferência por fundos indexados ao CDI", afirmou. Na sua avaliação, as LFTs não têm mais lugar a desempenhar num cenário de inflação estável, contas externas arrumadas e credibilidade da trajetória fiscal. Para ele, a redução do estoque das LFTs vai se acelerar à medida que a curva de juros deixar de ser invertida, ou seja, os juros dos papéis de longo prazo forem mais altos do que os de curto prazo. "A inversão da curva é um sinal de que a política monetária chegou a um limite de aperto monetário", disse ele, lembrando que essa situação é vivida também nos Estados Unidos, onde a taxa básica de juros está em 5,25% e a taxa de 10 anos em torno de 4,70%.