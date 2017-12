Pregão da Bovespa abre mais cedo O horário do pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) muda a partir desta segunda-feira com o início do horário de verão nos Estados Unidos, no final de semana. A Bovespa tradicionalmente faz esse ajuste para reduzir o descompasso com o mercado de ações norte-americano, que é a principal referência dos investidores domésticos. Com a alteração, a Bolsa paulista volta a funcionar das 10 horas às 17 horas, enquanto o pregão em Nova York será das 10h30 às 17h30 (hora de Brasília). O Soma, o mercado de balcão organizado da Bovespa, também passa a operar ininterruptamente das 10 horas às 17 horas. O after-market vai funcionar das 17h45 às 19 horas. Com o horário de verão no Hemisfério Norte, as principais bolsas européias fecham às 12h30 (de Brasília). Londres e Lisboa estão quatro horas à frente de Brasília, enquanto Paris, Frankfurt, Madri e Milão estão cinco horas à frente.