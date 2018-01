Pregão da Bovespa beirou euforia nesta quinta A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) viveu um pregão de quase euforia nesta quinta-feira. Mesmo com o saldo de investimento estrangeiro negativo este mês, o Ibovespa fechou próximo à máxima do dia, com giro financeiro quase de R$ 4 bilhões, um recorde histórico para dia sem vencimento de opções. A medida provisória que desonera investimento estrangeiro em títulos públicos foi muito bem recebida pelo mercado, que passou a acreditar em uma melhora da avaliação da dívida brasileira pelas agências de rating. Além disso, aumentou a expectativa de queda de juros e também de maior vigor do mercado de capitais doméstico. O Índice Bovespa fechou em alta de 2,73%, com 38.256 pontos. Operou entre a máxima de 38.268 (+2,76%) e a mínima de 37.245 pontos (+0,02%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 0,33% em fevereiro e alta de 14,35% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 3,922 bilhões. O mercado de ações doméstico teve hoje uma gama enorme de motivos para acreditar em um movimento consistente de alta das ações. Se essa expectativa vai se confirmar, só o tempo dirá. Mas nesta quinta-feira foi esse o mote dos negócios, que deram um forte impulso à bolsa brasileira, respaldado por um movimento financeiro espetacular. O dia já começou com a divulgação do IPC-S da segunda semana de fevereiro, que veio abaixo do piso das previsões. O índice confirmou outros indicadores de inflação que vêm sendo divulgados e que mostram tendência de queda dos preços depois do repique no mês de janeiro. "A inflação é pra baixo. E a tendência dos juros, cada vez mais, é ladeira abaixo", comentou um operador. Essa estimativa de redução dos juros foi reforçada logo depois da divulgação do IPC-S, quando o Tesouro Nacional anunciou a MP 281, que desonera o investidor estrangeiro do Imposto de Renda para aplicações em títulos públicos. A medida, que já era aguardada pelo mercado, acabou sendo melhor do que a encomenda, já que ontem havia rumores de que as regras para a desoneração poderiam agradar menos do que o mercado gostaria. Num primeiro momento, houve no mercado de ações quem avaliasse que essa desoneração poderia ser negativa para a bolsa porque poderia desviar recursos do mercado de ações para o mercado de títulos. Mas essa avaliação inicial foi logo descartada. "São mercados diferentes com perfil de investidor diferente", comentou um operador. Representantes do mercado de capitais elogiaram a MP 281. Para a Associação Brasileira de Capital Empreendedor (ABVCAP), medidas contidas na MP como a isenção de investimento estrangeiro em fundos de venture capital e private equity, assim como para a emissão primária de ações, ajudam "a fabriquinha de empresas" em que se constitui a cadeia de capital empreendedor, anotou a repórter Adriana Chiarini. O repórter Thiago Velloso informou que, para o vice-presidente de Mercado de Capitais da Anbid, Luis Fernando Rezende, a MP deverá impulsionar o mercado interno de títulos privados. De acordo com Rezende, a abertura do acesso do investidor estrangeiro em títulos públicos ao mercado local deve gerar um excedente de poupança interna que "naturalmente" poderá ser alocado em papéis corporativos. Segundo ele, a MP deve estimular o mercado como um todo, com ênfase no mercado acionário. Para a Confederação Nacional da Indústria, conforme relatou o jornalista Neri Vitor Eich, de Brasília, com a MP o País atrairá a poupança externa para o financiamento da dívida pública e, com isso, haverá mais um espaço para que a poupança interna, "que hoje suporta todo o peso da dívida, seja liberada para atender a necessidade de crédito do setor produtivo". A CNI já havia afirmando anteriormente que a desoneração favoreceria a produção e o investimento. Além desses efeitos no mercado de capitais e no setor produtivo, a MP alentou ainda mais no mercado a expectativa de redução dos juros. "Tem gente falando em queda drástica nos juros nas próximas reuniões do Copom", comentou um operador. Ele observou ainda que, nesse clima otimista que tomou conta das mesas de operações, também surgiram rumores de que o Brasil está a caminho de um "upgrade" na sua avaliação de risco pelas agências de classificação. "O road show anunciado pelo Levy (Joaquim Levy, secretário da Receita Federal) pelos Estados Unidos despertou essa impressão", completou o operador. Nos EUA, notícias positivas fizeram o pano de fundo para os negócios na Bovespa. Pouco antes do fechamento do mercado, as bolsas estavam em alta em Nova York. O Dow Jones subia 0,49%, o Nasdaq avançava 0,75% e o S&P 500 operava em alta de 0,68%. O risco Brasil, por sua vez, caía 2 pontos para 229 pontos base. Mais cedo, o novo presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, não indicava mudança na política monetária. "Por enquanto, ele está agradando", disse um operador. Entre os papéis que compõem o Índice Bovespa, as maiores altas foram Souza Cruz ON (+7,35%), Bradesco PN (+6,77%) e Klabin PN (+6,41%). As maiores baixas foram Eletropaulo PN (-3,97%), Transmissão Paulista PN (-3,30%) e Caemi PN (-1,68%).