Prejuízo do Banco Popular recua 43%, para R$ 9,2 milhões O Banco Popular do Banco do Brasil (BB) fechou o terceiro trimestre com prejuízo de R$ 9,2 milhões. O presidente da subsidiária do BB, Robson Rocha, destacou que o prejuízo caiu 43% ante os R$ 16,3 milhões de igual período de 2005. "A melhora é reflexo do esforço de reestruturar da rede de atendimento, melhora da qualidade do crédito e redução das despesas administrativas", disse ele. O Banco Popular foi criado em julho de 2004 para atuar no microcrédito. No ano, o banco tem prejuízo acumulado de R$ 35 milhões. "O resultado final de 2006 será inferior ao prejuízo de R$ 62 milhões do ano passado", comentou Rocha. O primeiro resultado positivo do Banco Popular deverá ocorrer no fim do primeiro semestre de 2007. "No próximo ano, entrará no azul", disse o vice-presidente de Finanças do BB, Aldo Luiz Mendes. Os prejuízos foram reduzidos ao longo dos três trimestres deste ano. No primeiro trimestre do ano, as perdas foram de R$ 14,8 milhões.