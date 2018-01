Preocupação com a economia faz bolsa de NY recuar O mercado norte-americano de ações fechou em queda. "A preocupação com a economia ganhou mais peso do que o temor de inflação", comentou o analista-chefe da Jefferies, Art Hogan. O dia foi marcado pelos volumes reduzidos e pela volatilidade; o índice de volatilidade VIX, da Chicago Board of Exchange (CBOE) subiu 7%. O mercado reagiu a um dos componentes do informe sobre encomendas de bens duráveis em novembro, o de encomendas de bens de capital, excluídos os do setor militar; ele caiu pelo segundo mês consecutivo, embora o índice principal de encomendas de bens duráveis tenha superado as previsões ao subir 1,9%. No setor de tecnologia, as ações da Red Hat subiram 25,1%, em reação a seu informe de resultados; as da Qualcomm, que rebaixou sua previsão de lucros, caíram 1,9%. Entre as componentes do Dow Jones, os destaques negativos do dia foram JP Morgan Chase (-1,56%), Intel (-1,42%), Boeing (-1,31% e Microsoft (-1,13%). O índice Dow Jones fechou em queda de 78,03 pontos, ou 0,63%, em 12.343,22 pontos. A mínima foi em 12.341,70 pontos e a máxima em 12.420,21 pontos. O Nasdaq encerrou com perda de 14,76 pontos, ou 0,61%, em 2.401,18 pontos, com mínima em 2.400,72 pontos e máxima em 2.415,85 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 7,54 pontos, ou 0,53%, para 1.410,76 pontos. O NYSE Composite recuou 41,35 pontos, ou 0,45%, para 9.062,10 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,010 bilhão de ações, de 1,384 bilhão ontem; 1.254 ações subiram, 1.995 caíram e 185 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 1,358 bilhão de ações negociadas, de 1,761 bilhão ontem, com 1,309 ações fechando em alta e 1.713 em queda. Na semana, o Dow Jones acumulou uma queda de 0,82%, o Nasdaq, uma baixa de 2,28%, e o S&P-500, uma perda de 1,14%. As informações são da Dow Jones.