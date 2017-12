Preocupação com inflação nos EUA faz Bovespa cair O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou a sexta-feira em baixa de 1,55%, aos 40.211 pontos. Segundo operadores, a bolsa paulista continuou hoje em ritmo de realização de lucros basicamente pelo mesmo motivo de ontem: a preocupação com o juro e com pressões inflacionárias nos Estados Unidos. O mercado de ações brasileiro também sentiu o efeito do vencimento de opções na segunda-feira. Além disso, o desempenho negativo da Bovespa foi influenciado pelo desempenho negativo das bolsas em Nova York, que terminaram o dia em baixa. A preocupação com a inflação norte-americana foi reforçada pela manhã com o dado mostrando aumento de 11,5% dos preços das importações em abril, maior aumento desde março de 2005, e a piora da confiança do consumidor medido pela Universidade de Michigan.